Министерство здравоохранения России предлагает перенести переход на электронные медицинские книжки
Министерство здравоохранения России выступило с предложением отложить перевод работников на личные электронные медицинские книжки, который планировалось провести в 2024 году.
Соответствующий проект приказа уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Напомним, более 500 тысяч жителей Татарстана перешли на электронные трудовые книжки (ЭТК), отказавшись от бумажных.
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