Вирусолог рассказала, опасен ли новый вариант коронавируса FLiRT

Фото: Максим Платонов

Профессор и завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова рассказала RT, ожидать ли появления в России новой группы штаммов коронавируса — FLiRT. Сейчас этот штамм распространяется в ряде стран.

По ее словам, коронавирус с нами навсегда. COVID-19 — РНК-содержащий вирус, который очень быстро мутирует. Профессор объясняет это процессом рекомбинации фрагментов генома. Поэтому новые варианты коронавируса можно ожидать весной и осенью — в период подъема заболеваемости респираторными инфекциями.

Карпова отметила, что все эти штаммы относятся к «омикрону», поэтому такой сложной ситуации, которая была в начале пандемии, не ожидается. Кроме того, она напомнила, что благодаря вакцинации в стране сформировалась достаточно хорошая прослойка защищенных людей в популяции.

В заключение профессор подчеркнула, что в дальнейшем можно ожидать появления в России штамма FLiRT. Она добавила, что никакой опасности для населения нет, а лечение будет симптоматическим.

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