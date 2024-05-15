Путин: баланс между гражданской и военной продукцией должен соответствовать интересам России

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность баланса между производством гражданской и военной продукции. Этот баланс должен соответствовать общей стратегии развития российского государства, отметил он. Такое заявление было сделано в рамках встречи с командующими войсками военных округов.



— Взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского, — отметил он.

Напомним, Путин также представил Белоусова как нового министра обороны. Путин объяснил его назначение на эту должность возросшими расходами на оборону и безопасность. По словам президента, в 2024 году они составят около 8,7% ВВП.

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Рената Валеева