Киров вошел в пятерку городов с подешевевшими квартирами

Фото: Максим Платонов

Город Киров вошел в топ-5 российских городов, где отмечено наибольшее снижение стоимости квадратного метра вторичного жилья в апреле. Об этом сообщает портал istochnik.online со ссылкой на сервис «Мир квартир».

Средняя цена квадратного метра в Кирове составляет 93 924 рубля, а средняя стоимость квартиры — 4 653 682 рубля. По данным портала, наибольшее подорожание вторичного жилья в апреле зафиксировано в Сочи, Грозном и Махачкале.

Напомним, по данным Центрального банка России, в первом квартале 2023 года разрыв цен на первичном и вторичном рынках жилья достиг 55%. Годом ранее этот показатель составлял 44%. Глава Банка России уже тогда отмечала, что это «очень много».

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Разиль Самигуллин