Россияне продолжат летать в Турцию по прошлогодним ценам

По сообщению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, средний чек за билеты из России в Турцию и обратно в 2023 году не изменился и составляет 35–40 тысяч рублей.

Турецкие и российские авиакомпании могут выполнять 1250 рейсов из 22 городов России в пять городов Турции. Это позволяет туристам выбирать наиболее удобные маршруты для путешествий.

Ранее сообщалось, что россияне весной 2024 года стали чаще выбирать бизнес-класс при покупке авиабилетов. Исследования сервиса «Авиасейлс» показали, что доля бронирований авиабилетов бизнес-класса выросла на 50%. Об этом сообщала «Газета.ru».

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Рената Валеева