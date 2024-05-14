Президент США подписал закон о запрете импорта российского урана

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий импорт российского урана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

При этом США, а также Китай в 2023 году считались главными импортерами российского урана в 2023 году.

Напомним, 10 мая крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus сообщила, что попросит разрешить ей продолжить импорт обогащенного урана из Российской Федерации.

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Разиль Самигуллин