В рамках выставки «Россия» на ВДНХ прошел Всероссийский свадебный фестиваль

В рамках Всероссийской выставки «Россия» на ВДНХ прошел Всероссийский свадебный фестиваль. Пары из разных регионов страны приняли участие в мероприятии. Об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Брачующиеся из Республики Татарстан — две родные сестры и брат с их избранниками — решили зажечь свои семейные очаги в один день. В особенный момент они нарядились в национальные костюмы, яркие и красивые.

— Создание семьи — важный и ценный шаг в жизни, отметили участники свадебного действа. — Теперь у нас есть любимая работа, общие увлечения и еще один прекрасный семейный повод — раз в год собираться вместе 12 мая, чтобы отметить годовщину общей семейной свадьбы.

Участники фестиваля подчеркнули, что у татар так принято — родня всегда должна быть вместе.

— Дружная семья расширилась, теперь детей стало шестеро, — подытожили виновники торжества.

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