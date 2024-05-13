Расходы федерального бюджета России на нацпроекты достигли 1,1 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Министерство финансов России представило статистику по расходам на действующие национальные проекты. На 1 мая объем расходов составил около 1,1 трлн, что составляет 37% от плановых бюджетных назначений.

Один из худших показателей у нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он исполнен на 22,8%. Доля МСП в ВВП страны уже несколько лет остается в диапазоне 20%, что свидетельствует о проблемах в секторе. Они могут быть связаны с тем, что при недостаточном финансировании нацпроектов результаты будут неудовлетворительными.

В правительстве также признали проблемы с реализацией нацпроекта «Демография». Несмотря на то, что формально он исполнен на 47,7%, ситуация с рождаемостью в стране катастрофическая. Рост производительности труда в России также сталкивается с препятствиями. Одной из главных проблем является нехватка кадров, которая усугубляется проблемами в системе высшего образования. Тем не менее процент исполнения по этим нацпроектам также высокий и достигает почти 50% в обоих случаях.

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Рената Валеева