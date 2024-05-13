АвтоВАЗ поднял цены на ряд моделей Lada кроме семейства Vesta

Фото: Динар Фатыхов

АвтоВАЗ повысил цены на некоторые модели Lada, сообщается на официальном сайте компании.

Так, стоимость Niva Travel увеличилась на 4,3% и теперь составляет 1,25 млн рублей. Niva Legend подорожала на 6% — до 881 тыс. рублей. При этом цены на автомобили семейства Vesta остались прежними.

Не изменилась также стоимость базовой модели Granta, она составляет 700 тыс. рублей, но Granta Cross стала дороже на 7% — ее можно приобрести за 1,012 млн рублей.

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Рената Валеева