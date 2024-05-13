Казань в майские праздники приняла 90 тысяч туристов

Столица Татарстана в период с 28 апреля по 1 мая приняла 90 тысяч гостей. По данным, которые пока остаются в обработке, за период с 9 по 12 мая средняя загрузка отелей составила 83%. Об этом сообщила на аппаратном совещании директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что столица Татарстана ежегодно увеличивает число туристов. Он напомнил, что город стремится к достижению цели в 5 миллионов посетителей в год, и подчеркнул, что эта цифра уже не кажется заоблачной. Мэр также отметил, что подготовка к Играм и саммиту БРИКС, которые пройдут в Казани, позволит вывести инфраструктуру гостеприимства на новый уровень.

Дарья Санникова сообщила, что самым популярным местом для посещения остается музей-заповедник «Казанский Кремль», который в майские праздники посетили 192 тысячи человек, что на 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Также популярными были смотровая площадка Центра семьи «Казан», музей «Городская панорама» и музей чак-чака. Кроме того, большой популярностью пользовались экскурсии на красном двухэтажном автобусе и прогулки на водном транспорте.

Она отметила, что перед летним сезоном была проведена инспекция основных пешеходных туристических маршрутов по центральным улицам и общественным пространствам города. Все выявленные недостатки устраняются. В Казани работает 231 средство размещения, включая хостелы. Общий номерной фонд составляет 8 182 номера и 16 883 места. Ранее Казань вошла в пятерку городов по бронированию отелей на майские праздники.

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Разиль Самигуллин