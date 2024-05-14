Сегодня в Казани малооблачная погода и до 11 градусов тепла

Фото: Реальное время

В Казани во вторник, 14 мая, ожидается облачная погода без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до +11 градусов. Ветер северо-западный с порывами от 5 до 10 м/с.

По Республике Татарстан прогнозируется от -3 до +11 градусов.

Накануне Гидрометцентр Татарстана дал предварительный прогноз. Согласно ему, в период с 14 по 18 мая на территории республики ожидается потепление до 20 градусов.

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