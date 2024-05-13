В Кировской области возобновили регулярное судоходство по реке Вятка

Фото: Инна Серова

Накануне юбилея города Кирова по Вятке отправился первый за почти 30 лет грузовой рейс. Теплоход с баржей стартовал из Советска. Об этом рассказал istochnik.online.

Как сообщили в правительстве Кировской области, в барже находился щебень для ремонта региональных дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и строительства домов. Расстояние по реке составило 270 километров.

Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал, что с возобновлением судоходства власти региона хотят увеличить грузоперевозки по реке и развивать туристический потенциал.

— Наша задача — постепенно увеличить в ближайшие годы судоходность Вятки, — подчеркнул глава региона.

Власти Кировской области планируют, что грузовые рейсы во время всего судоходного сезона будут запускать на участках, где проведены дноуглубительные работы. Это поможет снизить нагрузку на автодороги региона, так как в одну баржу вмещается почти в 20 раз больше груза, чем в машину.

Речную навигацию в Татарстане запустили 28 апреля:

— В этом году ни сокращения, ни расширения «социальных» маршрутов не будет. Плаваем один в один по расписанию 2023 года (то есть в пределах Татарстана). Но зато запускаем на регулярной основе межрегиональные рейсы до Ульяновска и Чебоксар, — сообщил журналистам гендиректор «Флота РТ» Роман Лизалин.

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