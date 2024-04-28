В Татарстане запустили речную навигацию — 2024

«В этом году ни сокращения, ни расширения «социальных» маршрутов не будет. Плаваем один в один по расписанию 2023 года (то есть в пределах Татарстана). Но зато запускаем на регулярной основе межрегиональные рейсы до Ульяновска и Чебоксар», — сообщил журналистам гендиректор «Флота РТ» Роман Лизалин на торжественной церемонии открытия пассажирской навигации 2024 года. Особого роста пассажирских перевозок не ожидается, так как в рейс отправятся 18 из 28 выкупленных у «Татфлота» речных судов, но зато два новых зеленодольских «Метеора» на межрегиональных линиях, скорее всего, получат федеральные субсидии. Слабым местом остается программа онлайн-продажи билетов — ее обещают доработать к началу лета.
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