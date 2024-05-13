В Казани ожидается солнечная погода и до 10 градусов тепла

Фото: Реальное время

В Казани в понедельник, 13 мая, ожидается малооблачная погода без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +1 до +10 градусов. Ветер северо-западный, порывами от 2 до 5 м/с.

По Республике Татарстан прогнозируется от +1 до +9 градусов.

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