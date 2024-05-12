В Белгороде обрушился подъезд жилого многоэтажного дома после обстрела ВСУ, есть пострадавшие

12 мая в результате атаки вооруженных формирований Украины на Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.



Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт».



По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.

Как сообщили в МЧС, в ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде произошло повторное обрушение. Сотрудники МЧС продолжают работу на месте происшествия.

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