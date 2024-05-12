В Татарстане становятся популярны брачные контракты

В России продолжает расти популярность брачных договоров. Только за первый квартал 2023 года россияне заключили почти 23 тысячи таких контрактов — на 11% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает газета «Известия».



Особенно часто брачные контракты заключают пары из Москвы и Санкт-Петербурга. Также большой интерес к таким соглашениям проявляют жители Московской области, Краснодарского края и Татарстана.

По информации Федеральной нотариальной палаты, дополнительную привлекательность упомянутым соглашениям придала возможность подписать их дистанционно. Брачный договор позволяет избежать имущественных споров и предназначен для защиты интересов обоих супругов.

Так, можно регулировать, кому и на каких условиях принадлежит имущество, как будет делиться семейный бюджет, регулировать степень ответственности супругов по долгам и прочие вопросы совместной жизни.

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Рената Валеева