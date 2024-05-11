В Башкирии школьника сбил на машине его учитель ОБЖ

Фото: Максим Платонов

В Уфе 9 мая произошло ДТП, в котором пострадал школьник. Один из детей, игравших на детской площадке во дворе дома на улице Комсомольской, выбежал на дорогу. Водитель внедорожника, который, по предварительной информации, ехал с превышением скорости, не успел среагировать и сбил мальчика.

За рулем автомобиля находился учитель, который ведет у пострадавшего уроки ОБЖ. В тот день он торопился на мероприятия, посвященные Дню Победы.

Школьник находится в больнице вместе с мамой. Серьезных травм у него не выявлено. По информации источника, близкого к расследованию, в произошедшем виноват не только водитель, но и пешеход — он создал аварийную ситуацию.

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Рената Валеева