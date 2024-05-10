В казанском Кремле началась встреча Рустама Минниханова с президентом Республики Гвинея-Бисау

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В казанском Кремле началась встреча Рустама Минниханова с президентом Республики Гвинея-Бисау, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

«Обязательно организуем рабочую группу, чтобы изучить те направления, в которых мы могли бы сотрудничать», — отметил в ходе встречи Рустам Минниханов. Умару Сисоку Эмбало поддержал это предложение и заявил о готовности принять делегацию потенциальных партнеров на высшем уровне.

Напомним, лидер африканского государства прибыл в Казань сегодня из Москвы, где по приглашению российской стороны принимал участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Накануне состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с Умару Сисоку Эмбало. Сегодня президент Республики Гвинея-Бисау в сопровождении Рустама Минниханова посетил ИТ-парк им. Башира Рамеева и КФУ.