«Альфа-Банк» выпустил трехлетние облигации на 10 млрд рублей

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Альфа-Банка» серии 002Р-29 объемом 10 миллиардов рублей. Выпуск облигаций включен в третий уровень котировального списка Мосбиржи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Первоначально «Альфа-Банк» планировал разместить облигации на сумму не менее 5 млрд рублей, однако затем увеличил ее до 10 млрд. Финальный ориентир ставки первого купона установлен на уровне 14,61% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15,43% годовых. Купоны будут выплачиваться ежеквартально. Техразмещение запланировано на 22 апреля.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» по причине наличия нарушений в рекламе ипотеки. В распространяемой рекламе говорилось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, лимит при покупке квартиры в новостройке составляет до 30 млн рублей.

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Разиль Самигуллин