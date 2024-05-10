Сегодня в Казани температура поднимется до 8 градусов

Фото: Реальное время

В Казани в пятницу, 10 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны осадки в виде дождя. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +6 до +8 градусов. Ветер юго-западный, порывами от 9 до 14 м/с.

По Республике Татарстан прогнозируется от +5 до +10 градусов.

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Разиль Самигуллин