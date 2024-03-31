Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик стран G20

Россия заняла пятое место среди самых быстрорастущих стран G20 по темпам роста ВВП. За год экономика нашей страны выросла на 3,6%, что позволило полностью компенсировать спад, наблюдавшийся в 2022 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

В целом такая ситуация характерна для развивающихся стран. Быстрее всего рос ВВП в Индии — 7,3%. На втором месте — Китай (5,2%). Третью строчку занимает Индонезия — 5,1%. Ожидается, что к 2026 году совокупная доля развивающихся стран в мировой экономике достигнет 60%.

Между тем в странах G7 рост ВВП в основном пока замедляется. Например, в Великобритании он составил всего 0,1%, в Италии — 0,9%, а в Канаде — 1,1%. Ранее Татарстан вошел в четверку регионов-лидеров по количеству вакансий для специалистов в сфере информационных технологий. Такие данные были получены в результате исследования.

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Разиль Самигуллин