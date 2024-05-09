В Москве начался Парад Победы

В Москве начался Парад Победы, посвященный 79-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На трибуне за парадом наблюдают Владимир Путин, иностранные лидеры и ветераны Великой Отечественной Войны.

Парад начали солдаты Кремлевского полка с флагом России и Знаменем Победы в Великой Отечественной войне..

Напомним, сегодня в Казани также празднуют 79-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне, традиционно в городе пройдут военный парад с исторической техникой и театрализованное представление. На площади Тысячелетия состоится торжественное прохождение войск Казанского гарнизона.

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