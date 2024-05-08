В Кабмине Татарстана рассказали о мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева выступила на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования в республике 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Она сообщила об основных задачах республиканского комитета и мероприятиях, запланированных к 80-й годовщине Победы.

Сейчас в Татарстане проживает 195 участников Великой Отечественной войны. В соответствии с приказом президента России ветеранам были перечислены единоразовые выплаты, включая тех, кто проживает на подшефных Татарстану территориях — в Лисичанске.

Лейла Фазлеева отметила, что ветераны особенно нуждаются в помощи в силу возраста. 10 080 ветеранов и тружеников тыла уже прошли диспансеризацию в больницах Татарстана. В Казань и Набережные Челны направлены 212 ветеранов.

Всем ветеранам предоставляется бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам. Для 1,3 тыс. ветеранов организовано надомное обслуживание.

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Рената Валеева