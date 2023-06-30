С ноября в России может заработать механизм автоматического запрета продажи просрочки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Механизм автоматического запрета продажи нелегальных или просроченных товаров, подлежащих маркировке, может заработать в России с 1 ноября 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект постановления Минпромторга.

В ведомстве считают, что розничные магазины, благодаря нововведениям, смогут оперативно получать сведения о товаре. Если он просрочен, то его не будут продавать.

В документе уточняется, что требования о запрете будут вступать в силу поэтапно по четырем товарным группам: табачная и молочная продукция, упакованные вода и пиво.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В августе прошлого года российские магазины начали продавать просроченные продукты производителям удобрений. Цель — снизить вдвое объем подобного мусора к 2025 году.

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Айрат Назипов