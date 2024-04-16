Почти 2 тысячи заявок подано на участие в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» в роли волонтера

Почти две тысячи волонтеров подали заявки для участия в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024». Само мероприятие пройдет в МВЦ «Казань Экспо» с 14 по 19 мая. Основные обязанности волонтеров на форуме это: встреча делегаций, работа на информационных стойках и помощь в работе форума.

Набор волонтеров стартовал 5 февраля. С начала приема заявок организаторам поступили заявки от представителей 144 стран, в их числе — Азербайджан, Алжир, Афганистан, Бангладеш, Болгария, Великобритания, Гана, Конго и другие.

Напомним, в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» планируется участие более 16 тысяч человек, также было отправлено 6,3 тысячи приглашений.

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Разиль Самигуллин