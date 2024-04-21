Спрос на шенгенские визы в 2024 году вырос на 20%

Туристические агентства сообщают о росте спроса на шенгенские визы. Число желающих оформить документы для въезда в страны ЕС значительно превышает пропускную способность европейских консульств. Об этом сообщает telegram-канал «Суверенная экономика».



Одной из причин этого явления может быть политика государств Евросоюза. Россиянам стали чаще выдавать более короткие визы. Это может быть связано с тем, что наши граждане стали чаще выбирать зарубежные курорты и меньше — российские.

Согласно данным, приведенным изданием «Суверенная экономика», число любителей отдохнуть внутри страны сократилось до 26% за год.

Представители туристической индустрии отмечают, что из стран Европы наибольшим спросом пользуются визы во Францию, Италию и Испанию.

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Рената Валеева