Казань приняла Всероссийскую патриотическую эстафету «Россия — страна Героев»
В Казани сегодня состоялся очередной этап Всероссийской патриотической эстафеты памяти «Россия — страна Героев», стартовавшей в мае во Владивостоке, сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.
Эстафету проводят в соответствии с решением председателя СКР Александра Бастрыкина. Этапы эстафеты проходят в 17 городах России и Белоруссии.
Казанский этап эстафеты состоялся в парке Победы, который включает мемориал памяти героям Великой Отечественной войны с именами Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров орденов Славы — уроженцев Татарской АССР.
В мероприятии приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель следственного управления по РТ Валерий Липский, старший инспектор управления воспитательной работы СК России Алексей Болдырев, официальные лица, ветераны, участники СВО, представители юнармейского движения, суворовцы и кадеты.
На патриотическую эстафету в столице Татарстана было выделено 2,2 млн рублей.
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