Судебные приставы отправили конфискованный автомобиль в зону СВО

Судебные приставы Пермского края отправили в зону специальной военной операции автомобиль, который был изъят у жителя Кунгура за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушитель был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Внедорожник Nissan Terrano стал третьим конфискованным за нетрезвую езду автомобилем, который судебные приставы Кунгура отправили в зону СВО.

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Рената Валеева