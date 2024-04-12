Индекс Мосбиржи достиг максимального значения с февраля 2022 года

Сегодня, 12 апреля, индекс Московской биржи вырос до 3464 пунктов. Это максимальное значение с февраля прошлого года.

По состоянию на 18.00 индекс Мосбиржи скорректировался до 3463,82 пункта. Рост по сравнению с закрытием основной торговой сессии предыдущего дня составил 0,71%. С начала текущего года индекс Мосбиржи вырос на 11,77%.

Предыдущий максимум был зафиксирован 16 февраля 2022 г. Тогда индекс Мосбиржи составил 3646,41 пункта, а в течение дня достигал 3683,95 пункта, сообщили «Ведомости».

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Олег Исаков