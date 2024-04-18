Для участия в саммите университетов БРИКС в Казани отберут 20 стартап-проектов

В ходе XVIII Российского венчурного форума пройдет конкурсный отбор около 20 стартап-проектов, которые будут презентованы на саммите университетов БРИКС в Казани. Об этом сообщил журналистам представитель Ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) Игорь Гладких по итогам заседания оргкомитета РВФ 2024. По его словам, экспертная группа из участников РВФ выберет наиболее перспективные стартап проекты, которые будут выдвинуты для привлечения технологических инвесторов на саммите университетов БРИКС.

«На нашем форуме пройдет один из этапов отбора. В нем смогут принять участие команды, которые хотят попасть на саммит БРИКС и встретиться с инвесторами, специализирующимися на совершении технологических сделок, — сказал он. — Планируется отобрать 20 проектов, количество заявок — десятки-десятки», — уточнил он. В отборе будут участвовать не только команды из российских вузов, добавил он. Но преимущественно наши.



Основной критерий отбора победителей — способность команды достичь максимальных результатов на быстрорастущем рынке. Победителям конкурсного отбора на РВФ предстоит конкурировать с командами из зарубежных стран.

XVIII Российский венчурный форум пройдет 25—26 апреля 2024 года в Казани. Он считается важнейшим событием венчурной отрасли Российской Федерации и задающим основные тренды инновационного развития и технологического предпринимательства. За все время проведения форума в деловой программе и экспозиции приняли участие более 2400 компаний и 700 стартапов. Главной темой форума в этом году станет «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций».

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Луиза Игнатьева