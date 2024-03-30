Троллейбус №7 в Казани временно изменил маршрут

С 30 марта изменилась схема движения троллейбусного маршрута №7 «Улица Халитова — железнодорожный вокзал». Это связано с реконструкцией инженерных сетей на улице Московской. Об этом сообщили в Комитете по транспорту исполкома Казани.

На время проведения ремонтных работ движение транспорта по улице Московской будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Троллейбус №7 будет следовать по маршруту: «Ул. Халитова — речной порт», без заезда на улицы Московскую, Чернышевского и Саид-Галеева.

Измененная часть маршрута проходит по улицам Пушкина — Татарстан — Девятаева. На маршруте появятся новые остановки: «Улица Г. Тукая», «Улица Татарстан», «Улица К. Тинчурина», «Автовокзал» и «Речной порт».

Количество подвижного состава и интервал движения троллейбусов на маршруте не изменится. По будням на линию будут выходить 11 единиц транспорта с интервалом движения 7-8 минут, по выходным — 7 единиц с интервалом 10–11 минут.

Для своевременного прибытия троллейбусов при утреннем выпуске на маршруты из троллейбусного депо №1 сотрудники МУП «Метроэлектротранс» провели работы по переносу сетей. Разворотная петля организована на пересечении улиц Татарстан и Г. Тукая.

Комитет по транспорту Казани просит автомобилистов и жителей города быть внимательными, руководствоваться установленными дорожными знаками и заранее планировать свой маршрут с учетом вводимых изменений. Напомним на Горьковском шоссе Казани будут введены ограничения для движения транспорта и пешеходов. Это связано с проведением работ по реконструкции водопровода.

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Разиль Самигуллин