Министерство экологии Татарстана выявило незаконный сброс сточных вод на озере Средний Кабан

Сегодня инспекторы Центрального управления совместно с журналистами провели рейд на озеро Средний Кабан в рамках санитарно-экологического двухмесячника, который стартовал в Татарстане 1 апреля. Во время обследования озера был обнаружен сброс сточных вод из трубы, расположенной возле ул. Хади Такташа, д. 124, корп. 5.

Инспекторы взяли пробы воды в двух точках: возле казанского Зооботсада и ул. Хади Такташа. На данный момент пробы находятся на лабораторном исследовании. Стоит отметить, что это не первый случай сброса сточных вод в озеро Кабан. Ранее в министерство уже поступали жалобы на несанкционированные сбросы в этот водоем. Всего с начала санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане выявлено 888 нарушений.

Напомним, с 15 по 19 апреля в республиканскую общественную экологическую приемную поступило 411 жалоб. Жителей Татарстана больше всего волновали несанкционированные свалки — по этой теме было 338 обращений.

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Разиль Самигуллин