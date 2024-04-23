За прошедшую неделю в Министерство экологии Татарстана поступило 411 жалоб

С 15 по 19 апреля в республиканскую общественную экологическую приемную поступило 411 жалоб. Жителей Татарстана больше всего волновали несанкционированные свалки — по этой теме было 338 обращений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Так, в городе Нурлате инспекторы юго-восточного управления минэкологии обнаружили две несанкционированные свалки строительных отходов. Одна из них занимала 45 квадратных метров и находилась на улице Медведского возле контейнерной площадки рядом с территорией завода «Нурлатский сахар». Вторую свалку нашли на улице Гиматдинова, ее площадь составила 48 квадратных метров.

В адрес исполкома Нурлатского района направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства. Несанкционированные свалки должны быть устранены в течение 60 дней.

Активное участие в решении экологических проблем принимают школьники. Участники «Школьного экопатруля» отправили 248 из 338 жалоб на свалки. Также на прошлой неделе 33 жалобы пришло на качество атмосферного воздуха и 28 обращений на качество воды.

Всего же с начала года в республиканскую общественную экологическую приемную поступило 1938 обращений: 768 через мобильное приложение «Школьный экопатруль», 289 сообщений пришли через систему «Народный контроль», 66 зарегистрированы на платформе обратной связи «ПОС» и 815 уведомлений приняты по каналам связи Министерства.

Ранее в рамках санитарно-экологического двухмесячника инспекторы Центрального управления Минэкологии обследовали Советский район Казани. Они искали несанкционированные места складирования отходов.

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Разиль Самигуллин