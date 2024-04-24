Самозанятые Татарстана поставили госкомпаниям товаров и услуг на 11 млн рублей в 2024 году

В России общий объем закупок компаний с госучастием у самозанятых по итогам первого квартала 2024 года составил свыше 2,2 млрд рублей. Самозанятые из Республики Татарстан за аналогичный период заработали более 10,8 млн рублей.

В 2023 году госкомпании закупили у республиканских самозанятых товаров и услуг примерно на 95 млн рублей. Сегодня в Татарстане зарегистрировано более 316 тысяч самозанятых граждан. Регион активно поддерживает тех, кто хочет заработать на своем увлечении и легализовать доход. Поддержка доступна на всех этапах развития собственного дела — от обучения основам предпринимательства до финансирования проектов и их продвижения.

Наибольший прирост объемов закупок у самозанятых отмечен по таким направлениям, как юридические и бухгалтерские услуги, услуги в области творчества, искусства и развлечений, строительные специализированные работы, сдача имущества в аренду и другие.

Напомним, самозанятые граждане могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес, с 1 апреля 2020 года. Поддержка самозанятых — одно из ключевых направлений в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал президент Владимир Путин, курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что распространение преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса, на самозанятых упростило процедуры участия в закупках крупнейших заказчиков по 223-ФЗ и помогло обеспечить рост объема закупок у них. Ранее татарстанские самозанятые заработали более 1 млн рублей на весенней ярмарке.

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Разиль Самигуллин