В Казани готовятся к реставрации бывшей Никольской единоверческой церкви

Фото: cкриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Никольскую единоверческую церковь ждет реставрация

Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — памятника «Никольская единоверческая церковь» на ул. Университетской, 2/53 — прошел экспертизу. Сооружение 1855 года постройки входит в состав другого ОКН — ансамбля «Храмовый комплекс» XIX века. Провели исследование эксперты Гюзель Исхакова, Ильдар Мухаметшин и Игорь Нестеренко.

Заказчиком проекта выступил собственник здания — ООО «Инвестпроект 53» Эдуарда Котляровского и Эдиба Сабитова. Ранее, в 2022 году, компанию привлекали к ответственности за ремонт памятника без согласования с властями. Как сообщали в комитете РТ по охране ОКН, было заведено административное дело, по которому владельцу здания грозил штраф 5 млн рублей.

Проект на проведение работ по сохранению памятника «Никольская единоверческая церковь» прошел экспертизу. скриншот realnoevremya.ru/google.com/maps

В 1997 году КГАСУ уже разрабатывал проект реконструкции «Здания бывшего Никольского храма Спасо-Преображенского Никольского единоверческого комплекса». Один из его разделов содержит предварительные предложения по реставрации и очередности производства работ. Согласно акту от 11.03.2024, предлагаемые работы не оказывают

влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности сооружения. По результатам натурного обследования здания специалисты выявили различные дефекты и повреждения по фасадам, техническое состояние наружных стен

оценили как ограниченно-работоспособное и дали рекомендации по восстановлению.

Композиция и декор храма — в русско-византийском стиле

По информации акта ГИКЭ, однопрестольный холодный храм во имя Святителя и чудотворца Николая Мирликийского был построен в 1858–1862 годах на средства казанских купцов старообрядцев Арсения Подуруева, Игнатия Рязанова, Якова Жирова. Но в итоге церковь сделали единоверческой. В советские годы завершения храма и колокольни снесли.

В советские годы завершения храма и колокольни снесли. скриншот realnoevremya.ru/google.com/maps

В июле 1908 года здесь прошла панихида, на которой казанцы простились с Николаем Агафоновым (1842–1908), известным общественным деятелем, краеведом, редактором газеты «Казанский биржевой листок» и «Камско-Волжской газеты», автором ряда обобщающих работ по истории Казани и Казанского края.

Храм стоит на берегу Булака у моста. Прямоугольное в плане сооружение включает объемы нижних ярусов храма, трапезной и колокольни. Восьмерик светового яруса, который нес большую главку, был утрачен. К вытянутой на три окна трапезной по горизонтальной оси примыкала двухярусная колокольня, верх которой также не дошел до наших дней.

Западный вход в храм выполнен в виде перспективного арочного портала. «Ярус звона представлял собой сквозной восьмерик с большими арочными проемами меж сдвоенных колонок с перехватами по углам. Он опирался на низкий глухой восьмерик, грани которого украшали ниши. Все оконные проемы сохранившихся частей арочные, в храмовом объеме арки окон сдвоены. Композиция сооружения и его декор говорят о принадлежности к ранней эклектике — русско-византийскому стилю», — отмечают эксперты.

В планах — восстановить сохранившийся до нашего времени облик здания Никольской единоверческой церкви с усилением конструкций стен, реставрацией кирпичной кладки по фасадам, ремонтом оконных и дверных заполнений. Менять приспособление объекта не планируется. Ремонт также ждет примыкающую к памятнику ограду и одноэтажную постройку (часовню) на территории объекта.

Василя Ширшова