Казань вошла в тройку лидеров по числу участников «Тотального диктанта»

Казань заняла третье место по количеству участников акции «Тотальный диктант», которая прошла в минувшую субботу. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель проекта Вячеслав Беляков.

В этом году в акции впервые зарегистрировалось более одного миллиона человек — 1 294 401 участник из 55 стран и 722 городов. В России диктант в очном формате написали 132 164 участника, за рубежом — 486 человек. Еще 26 тысяч человек писали диктант онлайн.

Также организаторы акции впервые провели диктант для детей. В нем приняли участие более двух тысяч ребят. Еще часть участников попробовали свои силы в проекте «Тот.Язык»: им нужно было написать часть текста на одном из своих национальных языков. В 17-часовом онлайн-марафоне приняли участие 1 124 человека, которые писали диктант в режиме самопроверки.

Напомним, 26 апреля в шестой раз состоится Всероссийская акция «Диктант Победы». Тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдет по всей России и за рубежом. В этом году задания диктанта будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Разиль Самигуллин