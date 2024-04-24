Более 1 000 семей в Татарстане использовали материнский капитал для оплаты детского сада

В Татарстане более тысячи семей использовали материнский капитал, чтобы оплатить услуги детского сада. Это стало возможным благодаря тому, что направить средства на обучение по дошкольным программам можно сразу после рождения ребенка, на которого получен государственный сертификат, то есть не дожидаясь его трехлетия. Родители могут оплатить содержание и обучение не только младшего, но и старшего ребенка, если он посещает детский сад.

Как пояснил управляющий Отделением СФР по Татарстану Эдуард Вафин, оплатить материнским капиталом можно услуги как государственного, так и частного детского сада, даже если он зарегистрирован на ИП. Главное, чтобы дошкольное учреждение находилось на территории России и имело лицензию на оказание образовательных услуг. Проверить наличие лицензии можно на официальном сайте Рособрнадзора в реестре лицензий.

Важно отметить, что для удобства татарстанцев между региональным Отделением СФР и Министерством образования заключено соглашение об информационном взаимодействии. Поэтому все необходимые сведения фонд запрашивает самостоятельно. Родителям достаточно подать в СФР заявление о распоряжении маткапиталом через личный кабинет на сайте СФР, на сайте госуслуг и лично в клиентской службе СФР или в МФЦ.

Ранее первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов сообщил, что более 3,6 тысячи детей из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, освобождены от оплаты услуг детского сада.

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Разиль Самигуллин