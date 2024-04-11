Более 3,6 тысячи детей участников СВО освобождены от платы за детсад

Первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов сообщил, что более 3,6 тысячи детей из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, освобождены от оплаты услуг детского сада. Эта информация была представлена на заседании Комитета Госсовета республики по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Также было отмечено, что участники СВО и их дети получают поддержку в различных сферах. В школах предоставляется бесплатное горячее питание более чем 7,5 тысячи детей, а свыше 6 тысяч детей этой категории могут бесплатно посещать занятия в кружках и секциях. Кроме того, дети участников специальной военной операции имеют приоритетное право на зачисление в учебные учреждения и первоочередное право перевестись с платной формы обучения на бюджет в вузах и профессиональных образовательных организациях при наличии свободных мест и отсутствии академической задолженности.

В рамках обеспечения жильем детей-сирот, с 2013 по 2023 год более 4,7 тысячи детей-сирот получили жилье из специализированного жилищного фонда. В прошлом году жилье получили 762 человека, в том числе семь участников специальной военной операции.

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Рената Валеева