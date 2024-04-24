Татарстан уступил Башкирии по количеству здоровых детей

Фото: Динар Фатыхов

Министерство здравоохранения России подсчитало количество детей в возрасте от 0 до 17 лет, прошедших профилактические осмотры, и распределило их по группам здоровья. Об этом узнало «Реальное время».

Группы здоровья, которые присваивают детям по итогам диспансеризации, отличаются от групп здоровья взрослых. Всего существует пять категорий для классификации детей (в отличие от трех у взрослых).

По данным Минздрава, к I группе здоровья относятся 88 499 детей, ко II группе — 334 701, к III группе — 48 228, к IV группе — 1 325 и к V группе — 10 002.

Стоит отметить, что в Приволжском федеральном округе больше всего детей II группы здоровья проживает в Татарстане. Также в республике самое большое количество детей V группы здоровья — с инвалидностью. А вот абсолютно здоровых детей I группы здоровья в Татарстане меньше, чем в соседней Башкирии: 88 499 против 116 871.

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Рената Валеева