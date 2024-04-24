В центре Казани ограничат движение из-за легкоатлетической эстафеты

В центре Казани 25 апреля будет ограничено движение транспорта. С 13.00 до 17.00 на улице Кремлевской пройдет легкоатлетическая эстафета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Также сообщается о других планируемых ограничениях движения:

частичное закрытие улиц в Вахитовском и Приволжском районах;

частичное закрытие улицы Меховщиков;

ограничение движения по улице Чапаева.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности во время спортивного мероприятия. Напомним, в Казани в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ограничат движение транспорта по нескольким улицам города и перекроют парковочные зоны.

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Разиль Самигуллин