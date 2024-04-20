В Татарстане откроют 14 новых объектов культуры в рамках нацпроекта

Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

В 2024 году в Татарстане в рамках национального проекта «Культура» откроют 14 объектов, сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

— Сохранение культурного достояния, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка профессионального искусства и всех форм творчества, культурных инноваций, обеспечивающих рост культурного потенциала общества, их трансляция во всех уголках России и за ее пределами — это те ключевые точки, определяющие целевые приоритеты национального проекта, — отметила министр.

14 новых объектов будут открыты в рамках регионального проекта «Культурная среда». В частности, в Апастовском и Алькеевском районах появятся новые сельские дома культуры на 45 и 100 мест, а в Сармановском районе капитально отремонтируют детскую школу искусств им. И.Г. Шакирова.

Также капитальный ремонт пройдет в Зеленодольском театре и музее, Краеведческом музее Бавлинского района. Будут проведены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Валяльная фабрика Родигиных, 1870-е гг.» в Кукморском районе.

Кроме того, в текущем году будут технически оснащены три музея: Музей истории Тетюшского края, Арский историко-этнографический музей «Казан арты», Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Новые модельные библиотеки появятся на территории Елабужского, Дрожжановского и Кукморского районов. Повышение квалификации на базе центров непрерывного образования пройдут 1218 специалистов. Обучение для участников программы проходит в ведущих вузах страны в сфере культуры, в том числе в Казанском государственном институте культуры.

По региональному проекту «Цифровая культура» продолжится оцифровка книжных памятников. Также в 2024 году продолжится активное использование ранее созданных и открытых виртуальных концертных залов.

Нацпроекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».

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Артем Гафаров