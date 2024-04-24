Роспотребнадзор обнаружил 61 вид новых вирусов у насекомых

Фото: Татьяна Демина

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что исследование вирусного пейзажа в России позволило обнаружить 47 видов новых вирусов у комаров и 14 — у клещей.



— Изучение вирусного пейзажа в стране дало неожиданные результаты. Мы обнаружили 47 новых вирусов в комарах и 14 — в клещах. Наша работа продолжается, и мы готовимся к тому, чтобы обнаружить все, что может нанести вред, — сказала Попова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Попова также отметила, что специалисты работают над созданием национального каталога патогенов. Вся имеющаяся информация уже оцифрована, а до конца года планируется пополнить коллекцию до 40 тысяч штаммов.

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Анастасия Фартыгина