В прокуратору России теперь можно подать жалобу через «Госуслуги»

Фото: Динар Фатыхов

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов сообщил, что на сайте «Госуслуги» появилась функция подачи жалобы в органы прокуратуры.

По словам генпрокурора, система заработала только вчера, и ее уже успели синхронизировать с другими программами. Теперь граждане могут направить обращение в органы прокуратуры через сайт госуслуг.

Игорь Краснов также отметил, что в прокуратуру можно обратиться через официальный сайт ведомства или мобильное приложение. Генпрокурор также подчеркнул, что сейчас у людей не возникает проблем с коммуникацией с прокурорами: отправить обращение можно из любого населенного пункта.

Ранее «Реальное время» писало, что и.о. прокурора Татарстана Алексей Заика анонсировал внедрение нового метода защиты населения от навязанных аферистами долгов. Заика предупредил: если экспертизы эмоционального состояния жертв таких преступлений в Татарстане станут нормой, то беспечных кредиторов ждут убытки.

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Рената Валеева