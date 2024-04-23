Жители Казани предпочитают «Слово Пацана» Гарри Поттеру

Ко Дню книги, который отмечается 23 апреля, аналитики Авито изучили литературные предпочтения жителей Казани. Выяснилось, что бестселлеры Джоан Роулинг, много лет занимавшие первые места по доле продаж, стали менее популярными в начале 2024 года. В то же время книги, которые легли в основу экранизаций, продаются лучше.

Экранизации становятся одним из основных факторов роста продаж литературы. Например, роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в январе-марте 2023 года покупали на 23% чаще, чем в прошлом году. Всплеск популярности нестареющей классики спровоцировала последняя экранизация, вышедшая в кинотеатрах в конце января. «Дюна» Фрэнка Герберта также стала хитом: в преддверии второй части блокбастера от Дени Вильнева спрос на одноименную книгу вырос в 2 раза. Роман Александры Яковлевой «Иные» был экранизован в начале 2024, и за январь-март на Авито его приобретали на 91% чаще, чем в январе-марте 2023.

Одной из самых нашумевших экранизаций прошлой осени является «Слово пацана». Одноименная книга российского журналиста Роберта Гараева в начале 2024 года продавалась почти в 28 раз чаще, чем в начале 2023-го.

Несмотря на растущий спрос на экранизированные книги, лидерами по доле в общем объеме продаж остаются произведения, уже ставшие современной классикой — детективы Стивена Кинга и романы о Гарри Поттере. Знаменитая серия британской писательницы Джоан Роулинг несколько лет подряд остается самой продаваемой на платформе. А хоррор-романы Стивена Кинга занимают второе место по продажам книг на Авито. Тем не менее за последний квартал фаворит читателей из Казани стал терять популярность: в начале 2024-го продажи книг о знаменитом волшебнике снизились на 19%, а произведений Кинга выросли на 17% относительно последнего квартала 2023 года.

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Артем Гафаров