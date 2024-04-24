СМУ-88 запускает специальные условия для участников СВО и их семей

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

При покупке любой квартиры застройщик предоставляет скидку 5%.

С 24 апреля участники СВО и члены их семей смогут получить скидку 5%при покупке квартиры от казанской группы компаний «СМУ-88». Предложение действует для жителей России до 1 сентября 2024 года на весь пул квартир. Помимо участников специальной военной операции им смогут воспользоваться родители, супруги или дети участников СВО при оформлении новой брони, акция не суммируется с другими спецпредложениями.

«Наши ребята сегодня на передовой сражаются за будущее и безопасность нашей страны. Конечно, мы регулярно отправляем гуманитарку на фронт, но хочется оказать больше поддержки. Это наш способ выразить благодарность нашим героям и их близким, сказать спасибо за их подвиг», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

В настоящее время в продаже у СМУ-88 квартиры в ЖК «Яналиф», «Яратам», «Крыловка парк» и «Вознесенский квартал». Все подробности можно узнать в отделах продаж СМУ-88 или по телефону 218-12-18.

Напомним, СМУ-88 работает на рынке Татарстана с 2016 года, за это время компания ввела в эксплуатацию 10 жилых комплексов. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка, а по итогам 2023 года проекты СМУ-88 вошли в топ самых востребованных ЖК в Казани. В январе этого года Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) присвоил СМУ-88 наивысший рейтинг своевременности ввода жилья. Многие объекты СМУ-88 являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.

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