Издательство АСТ приостановило продажу двух книг после предостережения прокуратуры

Издательство АСТ сообщило о приостановке продажи романов Ханьи Янагихары «Маленькая жизнь» и Мадлен Миллер «Песнь Ахилла». Причиной стало предостережение прокуратуры. В пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ» уточнили, что продажа книг приостановлена до получения полного экспертного заключения.

В сообщении пресс-службы также говорится, что в прокуратуру поступили жалобы на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений в этих романах. Основанием для жалоб послужило краткое содержание книг, которое можно найти в открытых источниках.

Ранее пресс-служба издательства АСТ сообщала, что книгу Владимира Сорокина «Наследие», а также ее электронные версии сняли с продаж. Кроме этого произведения, с продажи сняли роман американского писателя Майкла Каннингема «Дом на краю света» и книгу американского романиста Джеймса Болдуина «Комната Джованни».

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Рената Валеева