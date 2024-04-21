Путин поручил правительству разработать законопроект о вознаграждении авторов прорывных решений

Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу разработать к 1 декабря законопроект, который определит правила расчета вознаграждений для авторов изобретений и научных открытий. Об этом пишет ГТРК «Татарстан».

Законопроект будет касаться выплат по лицензионным договорам и вознаграждений за использование исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в коммерческих целях.

Особенно важно, чтобы новый закон установил единую методику расчета вознаграждений в случае прорывных научных и технических решений, созданных в рамках трудовых обязанностей или по заданию работодателя.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева