Четыре новых онкологических центра начали свою работу в России в 2023 году

На итоговой коллегии Минздрава РФ, прошедшей в рамках «Дня национальных приоритетов: продолжительная и здоровая жизнь» на Международной выставке-форуме «Россия», представили отчет о развитии онкологической помощи в стране.

За последние 5 лет в России открылось 11 новых онкологических диспансеров. Это стало важным шагом в развитии системы здравоохранения и обеспечении населения качественной медицинской помощью.

Также в регионах создали более 530 центров амбулаторной онкологической помощи, что позволит повысить уровень ранней диагностики онкологических заболеваний и доступность медицинской помощи по профилю «онкология».

Сегодня функционируют 18 современных референс-центров, использующих различные методы исследования. За прошедший год они провели более 24 тысяч телемедицинских консультаций и более 108 тысяч лабораторных исследований.

Ранее был представлен новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Он будет включать все сферы здравоохранения: от первичного звена до реабилитации и спорта. Новый нацпроект — это масштабная работа, которая затронет все регионы страны и организации.

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Разиль Самигуллин