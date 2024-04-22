Программа празднования Дня Победы в Казани включает порядка 130 событий

Фото: Динар Фатыхов

Казань активно готовится к празднованию 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Для ветеранов запланированы концерты, памятные мероприятия и другие события.



Представители районных администраций поздравят ветеранов, вручив им подарочные продуктовые наборы и открытки от раиса Татарстана и мэра города. До 25 апреля завершится диспансеризация ветеранов, по итогам которой в случае необходимости проведут офтальмологические операции, слухо- и зубопротезирование.

В рамках празднования Дня Победы в Казани пройдут концерты и флешмобы «Вальс Победы». Во дворах, где живут ветераны, выступят агитбригады.

8 мая по Казани проедет историческая военная техника. По пути следования автоколонна будет останавливаться у домов ветеранов Великой Отечественной войны, а участники заезда поздравят их с Днем Победы. В этот же день ветераны со всей республики примут участие в торжественном мероприятии в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Дню Победы в Казани будут посвящены митинги, концерты, акции, спортивные соревнования, выставки, конкурсы и классные часы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Так, с 25 апреля в районах города пройдут памятно-мемориальные мероприятия. 1 мая состоится возложение цветов к стеле «Казань — город трудовой доблести». 8 мая запланирован большой торжественный митинг у памятников жителям блокадного Ленинграда и павшим воинам в парке у ДК им. Саид-Галиева.

Для казанцев также будут организованы акции «Поем двором» и «Окна Победы», в городе пройдут спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди детей и молодежи «Равнение на Победу» и военно-спортивный сбор «Наследники Победы».

На сегодняшний день в Казани проживают 3 230 ветеранов: инвалидов и участников войны, тружеников тыла и вдов, из них 172 человека — участники войны.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева