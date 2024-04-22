Стоимость нового нацпроекта по развитию транспортной инфраструктуры составит 10 трлн рублей

В третьем квартале 2024 года будет утвержден новый национальный проект по развитию транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил журналистам замминистра транспорта России Валентин Иванов.



Предварительная стоимость реализации проекта оценивается в 10 трлн рублей до 2030 года. Большая часть финансирования — 60% — будет направлена на железнодорожные проекты.

Одной из ключевых целей национального проекта предлагается определить рост мощности единой опорной транспортной сети. Также реализация нацпроекта направлена на рост пропускной и провозной способности транспортной инфраструктуры для российских грузов, увеличение мощности транспортной инфраструктуры для пассажирского сообщения, повышение удовлетворенности транспортной инфраструктурой.

Структура нацпроекта предусматривает 10 федеральных проектов, направленных на развитие инфраструктуры единой опорной транспортной сети.



По словам Иванова, проект еще будет корректироваться. Уточнения будут касаться финансовых рамок и показателей проекта, работу проведут совместно с Минфином, Минэкономразвития и другими профильными ведомствами.

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Рената Валеева